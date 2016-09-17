İlk hac kafilesi yurda döndü

İSTANBUL (AA) – İlk hacı kafileleri, Suudi Arabistan’ın Medine ve Cidde kentlerinden Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçaklarla İstanbul’a geldi.

Atatürk Havalimanı’na inen hacılar, kendilerini sabırsızlıkla bekleyen aile bireyleri ve yakınlarıyla kucaklaştı.

Duygusal anların yaşandığı karşılamada, bazı hacılar ve yakınlarının ağladığı görüldü.

-“Vatanımızın selameti için dualar ettik”-

Hacılardan Mediha Suluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolculuklarının çok güzel geçtiğini söyledi.

Hac vazifesini yerine getirmekten çok mutlu olduğunu belirten Suluoğlu, şöyle konuştu:

“Diyanet İşleri Başkanlığı ile gittim. Hocalarımız çok iyiydi, bize her konuda yardımcı oldu. Herkesin gidip görmesini dilerim. Daha önce umreye gitmiştim, hac vazifesi için ilk defa gittim. Daha gençken gidebilseydim keşke. Vatanımızın selameti için, gençlerimiz için çok güzel dualar ettik, Allah kabul eder inşallah. Tekrar gitmeyi çok istiyorum.”

Mustafa Ertaş da kutsal topraklarda zorlukların hissedilmediğini dile getirdi.

Kutsal topraklarda bütün koşulların ibadet için olduğunu anlatan Ertaş, “Elhamdülillah, eksiğimiz yok hepsini yaptık, geldik. Allah inşallah kabul eder; niyetimizi de emeğimizi de. Önce yakınlarımız için, memleketimiz ve ümmeti Müslüman için dua ettik.” dedi.

Oğlu Furkan Özkardeş ile hacca giden Hatice Özkardeş, çok istediği kutsal toprakları görmek nasip olduğu için mutlu olduğunu vurguladı.

Hac vazifesinin kolay geçtiğini, manevi olarak rahatladığını söyleyen Özkardeş, şunları kaydetti:

“Şeytan taşlama biraz kalabalıktan dolayı zor oldu. Diyanet İşleri Başkanlığımız çok güzel ilgilendi bizimle. Allah’ım onlardan da razı olsun. İlk defa oğlumla birlikte gittim. Allah tekrar gitmeyi eşimle, çocuklarımla nasip etsin. Vatana millete hayırlı dualar ettik. İnşallah bu vatanın durumu güzel gidecek. Vatanımıza, bayrağımıza, şehitlerimize, ülkemize, yoksullara dua ettik.”

Furkan Özkardeş ise hac ibadetini çok güzel bir şekilde tamamladığını ve gençken gitmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Muhabir: Hüseyin Bağış