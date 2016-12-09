İlk kez duyan küçük kızın tepkisi duygulandırdı

Türkiye’de birincil kere başlatılan ‘Sen de 1 Kulak Ver’ projesi dahilinde 8 ton atık pil işitme cihazına dönüştü. Geri dönüşüme kazandırılan atık piller, 8 yaşındaki Mardinli Rojda ve kardeşi Mehmet ile birlikte onlarla aynı kaderi paylaşan işitme engelli 6 çocuğa daha umut oldu.

Zeytinburnu Belediyesi, sosyal yükümlülük projesi dahilinde hem çevreye keza de işitme engelli çocuklara karşın özel bir çalışmaya imza attı. İstanbul Yeni Asır Üniversitesi, TAP Derneği, İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Sen de 1 Kulak Ver’ projesi kapsamında 8 ton atık pil, işitme cihazına dönüştü.

“Doğayı kirleten piller hayat oldu, ses oldu”

Atık pillerin işitme engelli çocuklar için umut ışığı olduğunu gösteren Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Açık Fikirli, projeye ilişkin bilgiler verdi. Kültürlü, “Bir pil fazla ihtiyacımızı karşılıyor. İşimiz bittiğinde kaldırıp atıyoruz, attığımızda evvelden fazla yararı olan maddeler koskocoman zararları doğaya saçıyor ve giderilmesi olası olmayan zararlar oluşturuyor. O pilleri okullarımız ve Zeytinburnu’ndaki hemşehrilerimizin desteğiyle topladık. Bir kulak da sen ver dedik projemize. Şuana dek 8 ton batarya toplandı. 500 kilogram pille bir işitme cihazı tedarik edebiliyoruz. İşitme kaybı olan çocuklarımıza bugün işitme cihazlarını ibraz edeceğiz. Doğayı kirleten piller yaşam oldu, ses oldu, gençlerimizin problemlerini gidermiş oldu” dedi.

“En çok anne ve babalarının seslerini dinlemek istiyorlar”

Çevre kirliliğine ve doğal kaynakların zarar görmesine neden olan atık pillerin geri dönüşüme kazandırıldığı sosyal mesuliyet projesi sonunda 8 yaşındaki Mardinli Rojda ve onunla benzer kaderi paylaşan 7 yaşındaki kardeşi Mehmet Akcan işitme cihazına kavuştu. İşitme cihazları takılan kardeşler ilk kez birbirlerinin sesini duydu. Akcan kardeşlerin amcası Mehmet Ali Akcan da yeğenlerinin sevincine müşterek oldu.

Amca Akcan, “Rojda ve Mehmet’e aygıt takılacak bugün çok heyecanlıyız. Onlar da çok heyecanlı. İnşallah duyacaklar Rojda 8, Mehmet 7 yaşında. Rojda yüksek sesle duyabiliyor ama Mehmet hiç duyamıyor. Annesinin babasının sesini duymak çok istiyorlar. Askere gitmeyi çok istiyor Mehmet” dedi.

“Duyduğu vakit ve konuştuğu süre inşallah iyi bir dereceye gelecek diye düşünüyoruz”

İşitme engelli ailenin dört bireyinden en küçüğü olan 2 yaşındaki Can Çavdar proje dahilinde işitme cihazına kavuştu. Can’ın verdiği ilk tepkiler ise kendisi gibi işitme engelli olan anne ve babasına şehvetli anlar yaşattı. Ailenin yakın dostu Muhabere Dili Eğitmeni Gözde Karal, Çavdar ailesinin yaşadığı sevinci anlattı.

Karal, “Duyacağı için fazla mutlular. Büyüdüğünde iletişim kurabilecek olmasına çok mutlu oluyorlar. İleride çünkü ailede çeviri yapacak, dışarıyla iletişim kuracak duruma can gelecek gibi görünüyor. Duyduğu vakit ve konuştuğu vakit inşallah iyi bir dereceye gelecek diye düşünüyoruz” diye konuştu.

İşitme engelli çocuklara işitme cihazlarının armağan edildiği programda, işitme engelli orkestrası da mini bir konser verdi. Performanslarıyla büyük alkış toplayan orkestra salondakilerden büyük alkış aldı.

Emrah Kuş-Hülya Keklik