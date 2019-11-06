İlk rüzgar türbini fabrikası kasım sonunda devreye girecek
ANKARA (AA) – Siemens Gamesa Üst Yöneticisi (CEO) Ebru Çiçekliyurt, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projesinin ilk türbin fabrikasının inşaatını İzmir Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde bitirdiklerini belirterek, "Yerli ve ithal üretim ekipmanları fabrikamıza gelmiş ve yerleşmiş durumda. Kasım sonu itibarıyla bu fabrika üretime hazır hale geliyor olacak." dedi.
Çiçekliyurt, AA'nın global iletişim ortaklığıyla Sheraton Otel'de gerçekleştirilen 8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin (TÜREK) "İlk YEKA Deneyimleri ve Gelecekteki Kapasite Tahsis Modelleri" başlıklı panelinde, İzmir'deki fabrikada üretilecek nasellerin yıllık 100 adet planlandığını, bunun ise yaklaşık 500 megavat elektrik üretebilecek bir potansiyele tekabül ettiğini ifade etti.
Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelini üst seviyeye taşımak için YEKA projesinde yer almaktan mutlu olduklarını dile getiren Çiçekliyurt, "Fabrikamız 40 bin metrekare bir yerleşkede bulunuyor ve projenin tamamlanmasıyla 500 kişilik bir istihdam yaratacağımızı düşünüyoruz ."diye konuştu.
Çiçekliyurt, Türkiye'de rüzgar enerjisi sektörünün sanayileşmesi noktasında önemli bir adım olan türbin fabrikası üretiminden sonra tedarik geliştirme sürecinin başladığını söyleyerek, şöyle devam etti:
"Türkiye’de ilk ve tek türbin fabrikasını kuruyor olmanın bugün mutluluğunu yaşıyoruz. Başta Türkiye ekibimiz olmak üzere burda global operasyon ve üretim ekiplerimiz ile çok titiz, disiplinli bir çalışma gerçekleştirdik. Son derece planlı, her hafta gelişmeleri takip ederek bugünlere ulaştık. Yerli ve ithal üretim ekipmanları fabrikamıza gelmiş ve yerleşmiş durumda. Kasım sonu itibarıyla bu fabrika üretime hazır hale geliyor olacak. Şu anda belgelendirme ile ilgilenmekteyiz. Artık, bu yatırımın son noktalarını koyma aşamasındayız. Fabrikamızda çalışan mühendislerin tamamı Türk mühendislerden oluşuyor ve birçoğu ters beyin göçüyle ülkemize geldi. Bu durumdan ayrıca memnuniyet duyuyoruz."
Çiçekliyurt, faaliyete geçecek fabrikanın Türkiye’de ilk ve tek olmasının yanı sıra nispeten yeni ve gelişmekte olan bir sektörün gerçek anlamda oluşmasına somut katkı sağlayacağını işaret etti.
– "2020'de TÜREK İzmir'de yapılacak"
Kalyon Enerji Süt Yöneticisi Hakan Yıldırım da ilk yapılan YEKA ihalesinde yoğunlaşılan konuların başında bu projenin finansman aşamasının gerçekleştirilmesinin geldiğini söyledi.
YEKA 1 kapsamında açılacak fabrikanın 8-10 ay içinde üretimini tam kapasiteye çıkaracağını belirten Yıldırım, "Bu projeyi hepimiz başardık. Ciddi sıkıntılar yaşadık, farklı açılımlar ve çözümler denedik. Finansman noktasında J.P. Morgan gibi bir bankayı aranjör olarak gösterdik. Şu an geldiğimiz noktadan dolayı mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.
Yıldırım, TÜREK'in gelecek yıl İzmir'de yapılacağını da sözlerine ekledi.
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