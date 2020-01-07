İlk Türk balesi “Harem” yarın Opera Sahnesi'nde sahnelenecek
ANKARA (AA) – Ankara Devlet Opera ve Balesince (ADOB) 22 yıldır sahnelenen ilk Türk balesi "Harem" yarın sanatseverlerle yeniden buluşacak.
ADOB'dan yapılan açıklamaya göre, koreograf Merih Çimenciler tarafından klasik Türk müziği üzerine iki perdelik olarak tasarlanan Harem, 22 yıldır kapalı gişe oynuyor.
Harem Balesi, ney, kanun, bendir, kudüm gibi Klasik Türk müziği sazlarıyla icra edilen ilk Türk Bale eseri olma özelliğini de taşıyor.
Günümüze kadar yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen tüm temsillerde seyirciden büyük ilgi gören Harem, Türkiye'yi Shanghai Expo, Almanya Dortmund Devlet Operası (Staatsoper) başta olmak üzere pek çok ülkede başarıyla temsil etti.
Dortmund Devlet Operası Harem'i repertuvarına alarak ilk kez bir Türk Balesi'ne yer verdi.
Harem, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı ve Sait Halim Paşa Yalısı gibi tarihi mekanlarda sahnelenen ilk Türk Balesi olurken, 21'inci Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali'nde de izleyiciyle buluştu.
"Harem" balesi, sarayın gözlerden uzak duvarları ardında harem dairesinde yaşananları, padişah ile Gülbeden'in aşkını, valide sultan Kösem'in entrikaları nedeniyle sonu hazin biten bir öyküyü işliyor.
Reji ve koreografisi Merih Çimenciler'e ait eserin dekor ve kostümlerini Alexander Vasilliev, ışık Tahsin Çetin imzası taşıyor.
Eserde, İlhan Durgut, Özge Onat, Cansın Okurer, Sultan Menteşe, Eren Keleş, Aralcan Kocabey, Uluç Aytan, Ezgi Odabaşı ve Umutcan Arzuman rol alıyor.
Harem Balesi, 8 Ocak Çarşamba saat 20.00'de Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.
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