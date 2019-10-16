“İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yok”
ANKARA (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin 3 bakana yönelik yaptırım kararına ilişkin, "İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yoktur. Arz ederim." dedi.
Bakan Soylu, Cibuti İçişleri Bakanı Moumin Ahmed Cheick ve beraberindeki heyeti kabul etti.
İçişleri Bakanlığındaki kabulün ardından basın mensuplarının, ABD'nin, kendisinin de aralarında bulunduğu Türk bakanlara yaptırım kararıyla ilgili sorusunu yanıtladı. Soylu, "İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yoktur. Arz ederim." karşılığını verdi.
– ABD'nin yaptırım kararı
ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Suriye'ye yönelik operasyonuna ilişkin yaptırım kararlarını duyurmuştu.
Bakanlık açıklamasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yaptırım listesine alındığı bildirilmişti.
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