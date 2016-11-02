İlker Tuzcu üçüncü kez Avrupa Şampiyonu

Konya Büyükşehir Belediyespor sporcusu İlker Tuzcu, Hollanda’da düzenlenen Maddi Engelliler Avrupa Badminton Şampiyonasında üçüncü kez Avrupa Şampiyonu oldu. Tuzcu, şampiyonadan 2 altın madalya ile döndü.

Konya Büyükşehir Belediyesporlu İlker Tuzcu, üçüncü kere elde ettiği Avrupa Şampiyonluğuyla badmintonun zirvesine demir attı. Hollanda’da düzenlenen 2016 Maddi Engelliler Avrupa Badminton Şampiyonası sona erdi. Konya Büyükşehir Belediyespor Badminton Takımında spor yapan İlker Tuzcu, kırılması zorlama bir rekora imza atarak, defalarca üçüncü kere Avrupa Şampiyonluğu elde etti. İlker Tuzcu, Su5 Tek Erkekler ve Su5 Çift Erkekler kategorilerinde rakiplerine kısmet tanımayarak 2 altın madalya ile döndü.

Teknik Direktörlüğünü Ahmet Bozdam, Antrenörlüğünü Celalettin Kanber’in yaptığı Türk Ulusal Takımı, Somut Engelliler Avrupa Şampiyonasını toplamda 4 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak tamamladı.