İlkokul öğrencileri Cam Sanatları Merkezi'ni gezdi

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de 1’inci Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu öğrencileri, Cam Sanatları Merkezi’ni gezdi.

Odunpazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cam Sanatları Merkezi’ni ziyaret eden 1’inci Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu öğrencileri, cam eşyaların dönüşüm hikayesini canlı olarak izlemenin keyfini yaşadı.

Atölyede yapılan çalışmayı ilgiyle izleyen öğrenciler, merkezde bulunan fırınlar, ustaların kullandığı malzemeler ve camın hangi evrelerden geçtiğine ilişkin bilgi aldı.

Öğrenciler ayrıca Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Cam Festivaline katılan sanatçıların yaptığı eserleri yakından inceledi.