İlkokul öğrencileri şiirleri tiyatronun diliyle yaşattı
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir'de Orhangazi İlkokulu öğrencileri, ünlü Türk şairlerinin şiirlerini tiyatro diliyle sanatseverlerle buluşturdu.
Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde "şiiri yaşatmak" temasıyla düzenlenen etkinlikte 53 öğrenci, Necip Fazıl Kısakürek, Nazım Hikmet Ran, Özdemir Asaf gibi ünlü şairlerin kaleminden dizelere dökülen şiirleri tiyatro oyunu şeklinde sahneledi.
Tüm enstrümanlarını kendilerinin kullandığı koroyla halk müziği eserlerini de seslendiren öğrenciler, sanatseverlerin beğenisini topladı.
Yaklaşık 1,5 saat süren programda izleyiciler, birçok esere eşlik etti.
Okulun Türkçe öğretmeni Zahide Kurt, etkinlik öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin Türk kültürünü daha anlaşılır bir biçimde anlatmak için bu yolu seçtiklerini söyledi.
Kurt, küçük yaştaki öğrencilerin provalar esnasında gösterdiği performanstan çok etkilendiğini anlatarak, "İnanılmaz yetenekli çocuklar. Ülkemizdeki tüm çocuklarımız aslında böyle. Duygularını aktarabilmek için şiiri yaşatarak anlatma yolunu seçtiler." dedi.
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