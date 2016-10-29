İltihapsız romatizma hastalarına fizik tedavili çözüm

Medicana Konya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Nilgün Şenol Güler, iltihaplı ve iltihapsız romatizma tedavilerinin öbür olduğunu belirterek, iltihapsız romatizma rahatsızlık tedavisinde hastaya fizik çare, eklem içi enjeksiyonlar gibi tedavilerin, iltihaplı romatizma da ise eğer bakteriyel bir enfeksiyon kaynağı varsa antibiyotik tedavisi verilebileceğini söyledi.

İltihaplanmanın meydana gelişi hakkında veri veren Yrd. Doç. Dr. Nilgün Şenol Güler, eklemlerde sancı, kısıtlılık, şişlilik, istikrarsız toplanmasıyla seyreden ara sıra de kızarıkla seyreden bir rahatsızlık olan Artirit’in sahiden halk arasında bilinen adıyla eklemin iltihaplanması olduğunu belirtti. Eklem iltihaplanma tanısının küçük ya da büyük eklemlere göre değiştirme gösterebileceğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Nilgün Şenol Güler, “İltihaplanma, büyük eklemlerde veya minik eklemlerde olabilir. Bir tek eklemi tutabilir pat diye artı eklemi de tutabilir. Artiritler, eğer küçük eklemleri tuttuysa saptamak, bulguyu görmek daha kolaydır. Çünkü belirgin el eklemlerinde çok net olarak seçilebilir. Büyük eklemlerde birazcık daha bulgular sinsi olarak seyredebilir” diye konuştu.

“İltihapsız romatizma en fazla kireçlenme görülen hastalıklarda görülür”

Romatizmaların kireçlenme veya romatizmaya tabi hastalıklarla birlikte görüldüğünü gösteren Dr. Nilgün Şenol Güler, “Non inflamatuar artritler (iltihapsız romatizma), azami kireçlenme görülen hastalıklarda görülür. Kireçlenme de genellikle ağırlık taşıyan eklemler de diz, kalça gibi eklemlerde daha fazla seyreder. İnflamatuar (iltihaplı romatizma) artiritler ise genelde romatizmal hastalıklarla beraber seyreder. Bunların en kayda değer en sık görülenlerinden bir adam başına de romatoit artrittir. bir de gut dediğimiz, kanda ürik asit seviyesinin yükselmesi ile birlikte görülen artrit tablosu vardır. Gutta da tekrar gıda alışkanlıkları çok önemlidir. Burada hastanın inflamatuar bulgularına ilaveten kızarıklık her inflamatuar artritlerde görülmez fakat gut artritinde özellikle kızarıklığı daha fazla gözlemleriz” diye konuştu.

İltihaplı ve iltihapsız romatizmaların tedavisinde fizik tedavi ve antibiyotik tedavisinin önemine de değinen Yrd. Doç. Dr. Nilgün Şenol Güler, “Artritlerin tedavisi artriti yapan sebebe tarafından istikrarsızlık göstermektedir. Non inflamatuar rahatsızlık tedavisinde hastaya fizik çare eklem içi enjeksiyonlar gibi tedaviler verilebilir. İnflamatuar artritler de ise, eğer bakteriyel bir enfeksiyon kaynağı varsa antibiyotik tedavisi verilir. Gut tedavisi ve çare protokolü ise daha farklıdır. Bunun ayırıcı tanısını yerine getirmek lazım. Eğer bir eklemde şişlik, sızı, kısıtlılık varsa zaman kaybetmeden bir uzmana başvurup ayırıcı tanısı yapılıp uygun tedavisinin başlanması gerekir” ifadelerini kullandı.