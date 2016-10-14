İmam Hatip Lisesi ile üniversite arasında protokol imzalandı

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Üniversitesi ile Şehit Alpaslan Yazıcı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi arasında “Eğitimde İşbirliği Protokolü” imzalandı.

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlenen imza töreni, Rektör Prof. Dr. Ekrem Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin ve Şehit Alpaslan Yazıcı Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Selma Nezir’in katılımıyla gerçekleştirildi.

5 yıl süreyle geçerli olacak olan “Eğitimde İşbirliği Protokolü” ile okulun çeşitli konularda düzenleyeceği faaliyetler için taraflar arasında iş birliği ve koordinasyonun sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Protokol kapsamında projelerin gerçekleştirilmesi için yeterli sayıda üniversiteden öğretim üyesi ve öğrenci görevlendirilmesi yapılacağı, öğrencilerin belirli bir program çerçevesinde üniversite kampüs ve kütüphanelerinden yararlanması, derslere katılması, üniversitenin uygun gördüğü öğretim üyeleri ile irtibata geçebilmeleri ve üniversite bünyesindeki akademik çalışmalardan uygun görülenlerin okul ile paylaşabilecekleri kaydedildi.