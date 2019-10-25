İmam hatip okullarının 68. kuruluş yıl dönümü kutlandı
SİVAS (AA) – Gölova ilçesinde imam hatip okullarının kuruluşunun 68. yıl dönümü kutlandı.
Gölova Şehit Hami Önge İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okul müdürü Kübra Nur Dilli'nin açılış konuşmasıyla başladı.
Kaymakam Adnan Karaosmanoğlu, "İmam hatip okullarımız açıldığı ilk tarihten beri aslı olmayan iddialara ve ithamlara karşı varoluş mücadelesi vererek günümüze kadar geldi. Bütün olumsuzluklara rağmen imam hatip camiası asil bir duruş sergileyerek mücadele etti ve faaliyetlerini sürdürdü. İmam hatipliler en zor zamanlarında bile vatanına, milletine, devletine ve değerlerine hizmetten hiçbir zaman geri durmadı." dedi.
Sinevizyon gösterisinin yapıldığı programda, 8. sınıf öğrencilerinden Beyzanur Tuna'nın "Ben imam hatipliyim" adlı şiirini okumasının ardından şiir korosu "Ordunun Duası" adlı şiirlerini seslendirdi.
Programa, İl Genel Meclis Üyesi İlyas Vahapoğlu, Milli Eğitim Müdürü Kadir Güney, İlçe Müftüsü Ünal Çolak, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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