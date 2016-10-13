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İmam hatip okullarının kuruluşunun 65. yılı

13 Ekim 2016 Perşembe, 17:45
İmam hatip okullarının kuruluşu

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ANKARA (AA) – Beypazarı Anadolu İmam Hatip Lisesinde, imam hatip liselerinin kuruluşunun 65. yılı kutlandı.

Beypazarı Anadolu İmam Hatip Lisesinde imam hatip liselerinin kuruluşunun 65. yılı ile 1913 yılında Medresetü-l Eimmeti ve’l- Huteba ismiyle açılan okulların kuruluşunun 103. yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Okuldan mezun olan ve halen meslek dersleri öğretmenliğinde bulunan Ufuk Dağlıoğlu’nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, okulun ilk mezunlarından İbrahim Uysal da duygularını dile getirdi.

Etkinliklerin ardından katılımcılara aşure ikram edildi.

Beypazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi etkinlik  imam hatip liseleri

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