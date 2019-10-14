İmkansız aşk “Aida” operası Congresium'da
ANKARA (AA) – Devlet Opera ve Balesinin büyük prodüksiyonlarından "Aida" operası tüm ihtişamıyla 19 Ekim'de, Congresium Sahnesi'nde Ankara'da ilk kez sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Cesur komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkını konu alan "Aida" operası geçen ay Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahnelenmişti.
19'uncu yüzyıl İtalyan operası ekolünden gelen ünlü İtalyan besteci Verdi'nin "en güzel operası" olarak tarihe geçen, görkemli dekor ve kostümleri ile seyirciyi büyüleyecek Aida operası, 19 Ekim akşamı 20.00'de Congresium Sahnesi'nde ilk kez Ankara seyircisiyle buluşacak.
Ünlü İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin rejisörlüğünü üstlendiği, Aspendos'ta seyirciden büyük beğeni alan "Aida" operası bu kez Ankara Devlet Opera ve Balesinin kadrosu ve muhteşem dekor ve kostümleriyle sahnede olacak.
Dönüşümlü olarak Feryal Türkoğlu, Nurdan Küçükekmekçi ve Burçin Savıgne "Aida", Murat Karahan, Efe Kışlalı ve Koray Damcıoğlu "Radames", Ferda Yetişer, Ezgi Karakaya ve Zeliha Kökçek "Amneris” ve Eralp Kıyıcı ve Gürgan Gürgen "Amonasro" rolünü üstlenecek.
Yine dönüşümlü olarak şef Antonio Pirolli ve şef Can Okan'ın yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası sanatçılara eşlik edecek.
– "Radames" rolünde tenor Karahan
Sanatseverler, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni, tenor Murat Karahan'ın yaz aylarında İtalya'nın tarihi Arena Di Verona ve Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahnelenen "Aida" temsilindeki "Radames" performansını Congresium'da 19 Ekim akşamı izleme olanağı bulacak, "Aida" rolünü ise Feryal Türkoğlu canlandıracak.
Eserin dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Savaş Camgöz ve Gürcan Kubilay, ışık tasarımı Giavanni Pirandello imzası taşırken, koro şefliğini Giampaolo Vessella üstlenecek.
Ankara Devlet Opera ve Balesinin bale ve çocuk balesi sanatçılarının da olduğu prodüksiyonun koreografisini Sergei Terechenko yaptı.
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