İnatçı kedi, pes ettirdi

SİVAS (AA) – Sivas’ta bir aracın motor bölümünden kurtarıldıktan sonra kaçan yavru kedi, her defasında kaçıp bir başka aracın motoruna saklanınca, yol yardım ekipleri ve vatandaşlar kediyi kurtarmaktan vazgeçti.

Yüceyurt Mahallesi Hastane Caddesi’nde Hami Şimşek’e ait park halindeki 58 BF 385 plakalı aracın motor bölümünden kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, aracın motorunda bir kedi yavrusu olduğunu tespit etti.

Yavru kediyi motor kısmından çıkartmak için yoğun çaba harcayan itfaiye ekipleri başarısız olunca, aracın yetkili servisinden yardım istendi.

Servisten gelen yol yardım ekipleri, aracın altındaki korumayı sökerek kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Ancak kedi bu kez de aynı sokaktaki Hikmet Akbaş’a ait 58 NT 056 plakalı aracın motor kısmına saklandı. Vatandaşlarca aracının yanına çağrılan Akbaş, kediyi uzun bir çubukla motor kısmından çıkarmayı başardı.

Yine kaçmayı başaran yavru kedi, bu kez de park halindeki Tarık Çeteler’e ait 58 DH 469 plakalı aracın motoruna gizlendi. Motor kapağı açılarak buradan da çıkarılan kedi yavrusu, bu sefer de Hami Şimşek’in 34 NN 4191 plakalı başka bir otomobilinin motor bölümüne girdi.

Şimşek’in kaputu açarak çıkardığı kedi, daha sonra 58 TL 483 plakalı otomobilin motor bölümüne gizlendi.

Yavru kedinin motor bölümüne girdiği 5’inci aracın sahibine ulaşılamayınca yol yardım ekipleri ve vatandaşlar, kediyi kurtarmaktan vazgeçti ve olay yerinden ayrıldı.