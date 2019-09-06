İncesu Barajı'ndan araziye ilk su verildi
SİVAS (AA) – Sivas'ın Gürün ilçesinde yapımı tamamlanan Gürün İncesu Barajı ve Sulaması için su verme töreni yapıldı.
DSİ 19. Bölge Müdürlüğünün çalışmalarıyla Gürün İncesu ve çevresinde tarımsal sulamayı artıracak "Gürün İncesu Barajı ve Sulaması" için su verme töreninde bir konuşma yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, çiftçinin bilgiyle, toprağın su ile buluşmasıyla bereketin artacağını ve çiftçinin yüzünün güleceğini söyledi.
İnsanların doğduğu yerde doymasını arzuladıklarını belirten Ayhan, "Tarımsal potansiyelin artabilmesi için de gerçekten Türkiye fiziki altyapıyı çok iyi bir noktaya getirdi. Hem barajın hem sulamanın maliyeti çok yüksek. Bu mütevazi yatırımın bedeli 35 milyon lira." dedi.
Sivas'ta son yıllarda yapılan barajlara harcanan maliyetin 2 milyar lira olduğunu vurgulayan Ayhan, "Bu ciddi bir maliyet. Ama uzun vadede ciddi bir üretim olacak, ciddi bir altyapı ortaya çıkacak, çiftçilerimiz de ürünlerini çeşitlendirdiği takdirde cepleri dolacak, yüzleri gülecek." diye konuştu.
Sivas'ın tarımsal potansiyelinin yüksek bir olduğuna işaret eden Vali Ayhan, kentte üretimde değeri olan ve ihracat odaklı ürünlerin üretilmesi noktasında gayret göstereceklerini dile getirdi.
Ayhan, açılışı yapılan baraj ve sulama tesisiyle İncesu ve Kaşköy’de 2 bin 60 dekar zirai arazinin modern sulama sistemiyle sulanmasını hedeflediklerini ifade ederek, proje ile yılda 2 milyon 350 bin lira gelir artışı sağlanacağını belirtti.
AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz da çiftçilerin daha fazla bilgilendirilmesiyle ürün çeşitliliğinin artacağını ifade etti.
Konuşmaların ardından Vali Salih Ayhan ve protokol üyeleri, araziye ilk suyu vermek için butona bastı.
Ayhan ve beraberindekiler daha sonra barajı gezdi ve DSİ. 19. Bölge Müdürü İsmail Kaya'dan bilgi aldı.
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İncesu Barajı'ndan araziye ilk su verildi
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