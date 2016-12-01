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01 Aralık 2016 Perşembe

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İncesu Belediyesi karla mücadeleye hazır

01 Aralık 2016 Perşembe, 13:10
İncesu Belediyesi karla mücadeleye hazır

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KAYSERİ (AA) – Kayseri’nin İncesu ilçesinde belediye, karla mücadele için hazırlıklarını tamamladı.

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Karayol, ilçenin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karının yağdığını belirterek, şunları söyledi:

“Karla mücadele için hazırlıklarımızı tamamladık. 3 vardiya sistemine göre çalışacağız. Şu anda 3 kar kürüme aracı, 4 kepçe, 1 greyderimiz mevcut. Satın alacağımız kar kürüme ve tuzlama aracımız da 1 ay içerisinde filomuza katılacak. 10 araç ve 40 personelimizle 33 mahallemizde 24 saat esasına göre çalışacağız. Arkadaşlarımız gece gündüz çalışarak vatandaşlarımızın günlük yaşantısında sıkıntıyla karşılaşmaması adına gerekli tüm tedbirleri aldılar. Çalışmalarında şimdiden başarılar diliyorum.”

İncesu Belediyesi Kar kayseri Kış

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