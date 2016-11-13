İncesu'da 25 bin çam fidanı toprakla buluşuyor

KAYSERİ (AA) – Kayseri’nin İncesu ilçesinde belediye tarafından 25 bin çam fidanının dikimine başlandı.

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, yaptığı açıklamada, ilçenin beton yığınları ile kaplı görünümünden çıkmasını amaçladıklarını belirtti.

Fidan dikimini sürdüreceklerini vurgulayan Karayol, şunları kaydetti:

“İncesu Belediyesi olarak yaklaşık 13 yıldır ilçemizin yeşillenmesi için büyük emek veriyoruz. Her yıl ekim, kasım, mart ve nisanda ilçe merkezinde ve mahallelerinde yol kenarları, refüjler, parklar ve mezarlıklarda fidan dikimi kesintisiz devam ediyor. 13 yılda 100 bin fidan diktik. Bazı bölgelerde küçük de olsa ormanlık alanlar oluşturduk. Bu kapsamda Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 25 bin çam fidanını yüklenici firmaya ihale kapsamında vererek önceden belirleyip yerlerini hazırladığımız yerlere dikimi yapılıyor. İnşallah bu çalışmalarımızı İncesu halkı ve bizden sonraki gelen nesiller takdirle karşılar.”