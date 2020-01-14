İncesu'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
KAYSERİ (AA) – İncesu ilçesinde Türk Kızılayı İç Anadolu Bölge Kan Merkezi’nce kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Kaymakam Mustafa Kemal Özgün, Kızılay'a ait aracı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
Gün içerisinde kendisinin de bağışta bulunacağını belirten Özgün, "Verdiğiniz her damla kanın bir hayat kurtardığını unutmayın. Sağlıklı herkesi bu kutsal görevi yerine getirmeye davet ediyorum." dedi.
Kampanya kapsamında 80 ünite kan toplandığı öğrenildi.
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