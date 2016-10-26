İncesu'da öğrencilere bisiklet dağıtıldı

KAYSERİ (AA) – İncesu ilçesinde, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” kapsamında 60 öğrenciye bisiklet dağıtıldı.

İncesu Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene, İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, İl Sağlık Müdürü Yunus Karadağ, ilçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Kaplan ve ilçe Sağlık Müdürü Sait Durak ile davetliler katıldı.

Belediye Başkanı Karayol, yaptığı konuşmada, bisikletin alternatif bir ulaşım aracı olarak kullanıldığı ülkelerde obezitenin daha az, yaşam kalitesinin daha yüksek olduğunu belirtti.

İlerleyen zamanlarda daha çok bisiklet dağıtılacağını ifade eden Karayol, şunları kaydetti:

“Bu projeyle çocuklar başta olmak üzere toplumun her kesiminin fiziksel aktivite düzeyinin artırılması hedeflenmiştir. Dağıtılan bisiklet ilk etapta 60 olsa da daha sonra bu sayıyı 300’e çıkaracağız. Öğrencilerimize buradan yeni yapılan çevre yolu çalışmalarımızda 13 kilometrelik bisiklet yolu yapımı sözünü veriyorum. Bisikletlerinizi güle güle kullanın. Sağlıklı yaşam için sporunuzu yapın.”

Konuşmanın ardından öğrencilere bisiklet dağıtıldı.