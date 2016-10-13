İncesu'da sıcak asfalt çalışmaları

KAYSERİ (AA) – İncesu Belediyesinin ilçedeki sıcak asfalt çalışmaları sürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Çardaklı Mahallesi, İmamlı, Ispalı ve Karakuyu mahalleleri arasındaki 5 kilometrelik yolun sıcak asfalt çalışmaları yapılıyor.

Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, 2016 yılı yatırım programında yer alan 30 bin ton sıcak asfalt hedefini gerçekleştirmek için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Sıcak asfaltlamayla ilgili bilgi veren Karayol, şunları kaydetti:

“Çalışmalarımızı inşallah ekim ayı sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarla vatandaşlarımız günlük işlerine gidiş gelişlerini daha rahat yollardan sağlamış olacaklar. İncesu Belediyesi olarak en ufak yerleşim yerlerimize kadar 2017 ve 2018 yılına kadar bir bütün olarak sıcak asfalt çalışmalarını yaparak halkımızın hizmetine sunacağız. İnşallah yapmış olduğumuz bu yollarla kaza risklerini azaltarak vatandaşlarımız kazasız belasız bu yolları iyi günlerde kullanırlar.”