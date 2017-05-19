İncesu'da yağmur duasına çıkıldı

KAYSERİ (AA) – İncesu ilçesinde, yağmur duası yapıldı.

İncesu Ziraat Odası Başkanlığı öncülüğünde Karamustafapaşa Cami’nde cuma namazı öncesi gerçekleştirilen yağmur duasında eski İlçe Müftüsü Muzaffer Şahin, tövbe duası okudu.

Çiftçiler, tarım ürünlerinin suya en çok ihtiyaç duyduğu bahar aylarında yağışların az olduğunu ve kurak bir dönem geçirdiklerini belirtti.

Kurban kesilmesinin ardından duaya katılanlara kavurma ve pilav ikram edildi.

Yağmur duasına, İncesu Ziraat Odası Başkanı Yaşar Karaçavuş ve yönetim kurulu üyeleri, köy ve mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, din görevlileri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.