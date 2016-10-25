“İnekten değil sinekten sağıyoruz”

ÇANKIRI (AA) – ÖZGÜR ALANTOR – Çankırı’da arı sütü üretimi yapan emekli imam, ahşap kaşıklarla miligram miligram topladığı arı sütlerini yurt içinde pek çok kente satıyor.

Yaklaşık 30 yıldır Ilgaz Dağı’nın eteklerinde arıcılık yapan Recep Tonbul (58), AA muhabirine, köy camisinde imamlık yaparken hobi olarak arıcılığa başladığını anlattı.

30 yıldır arıcılıkla uğraştığını belirten Tonbul, “İmamlığım sırasında vakit aralarındaki boş zamanımı değerlendirmek amacıyla yaptığım arıcılıkta bal üretimiyle yetinmeyip polen ve arı sütü üretimi de yapmaya başladım. Emekli olduktan sonra da profesyonel olarak bu işi yapmaya devam ettim.” dedi.

Arı ürünlerinin en kıymetlisinin arı sütü olduğunu, ancak bu sütün üretiminin son derece zahmetli olduğunu dile getiren Tonbul, şunları söyledi:

“İlk önce erimiş mumdan ana arı yüzüklerini yapıyoruz. Ondan sonra bu yüzükleri çıtalara yapıştırıyoruz. Peteklerdeki larvaları ‘biz’ benzeri bir iğneyle yüzüklerin içine transfer ediyoruz. Ana arısı olmayan bir kovana bu aktardığımız yavruları yerleştiriyoruz. Sütler oluşmaya başladığında yüzüklerin gözleri kapanacak konuma geliyor. 48 saat sonra ideal zamana ulaşan gözlerdeki sütler ahşaptan küçük kaşıklarla alınarak muhafaza ediliyor. Arı sütleri gözlerden alınmazsa gözler kapanır ve ana arıya dönüşür. Çıtalara monte edilen gözlerdeki arı sütü alındıktan sonra tekrar içine larvalar yerleştiriliyor. Bu süreç böyle devam ediyor.”

Arı sütü toplamanın ince bir iş olduğunu vurgulayan Tonbul, “Arı sütünü larvalardan miligram miligram topluyoruz. Arı sütü üretenler bu işin zorluğunu anlatmak amacıyla ‘biz bunu inekten değil sinekten sağıyoruz’ derler. 5 veya 6 dolu ana arı gözünden 1 gram arı sütü çıkıyor. Miligram ağırlığındaki arı sütlerini küçük ahşap kaşıklarla topluyoruz. Üretimi az, meşgalesi fazla bir iş.” diye konuştu.

Türkiye’nin birçok noktasına arı sütü sattığını belirten Tonbul, “Yıllık ortalama 3 kilo arı sütü üretiyorum. Buz içine koyduğum özel kutularla arı sütünü her yere gönderebiliyorum. Bugüne kadar Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Gaziantep, Malatya, Zonguldak, Çorum, Karabük ve Kastamonu başta olmak üzere birçok ile gönderdim. ‘Faydasını görmedim.’ diyeni duymadım.” diye konuştu.

– “Bal ürecileri arı sütü üretmeli”

Arıcılıkla uğraşanların arı sütü üretmesi gerektiğini söyleyen Tonbul, “Arı sütü çok kıymetli bir şey. Ne yazık ki Türkiye’de bunun kıymetini bırakın insanlar, arıcılar bile anlayabilmiş değil. Ben, arı sütü üretmeyeni arıcı olarak görmüyorum. Ben her arıcının arı sütü üretmesini istiyorum.” dedi.

Arı sütünün sağlık açısından faydalarını ilk olarak kendi ailesinde gördüğünü dile getiren Tonbul, “Eşimin kalp kapakçıklarında iltihap vardı. Doktoru ameliyat tavsiye etti. Arı sütünü kullanmaya başladıktan 20 gün sonra öksürük kayboldu. 3 ay sonra aynı doktora gittiğimizde ‘ameliyatı gerektirecek durumunuz kalmamış’ dedi. 50-60 gram arı sütüyle ağır bir kalp sorununu ameliyat olmadan atlattık.” ifadesini kullandı.

Tonbul, arı sütü üretimine devletin müdahil olması ve arıcılara arı sütü üretimi yapma zorunluluğu getirmesi gerektiğini de söyledi. Tonbul, “Ben, birçok hastalıkta arı sütü kullanılmasıyla olumlu sonuçlar aldım. Bu nedenle bu iş kendi haline bırakılmamalı. Arı sütünün faydalarını herkese anlatmak isterim.” dedi.

Arı sütünün 10 gramı piyasada kalitesine göre 30 lira ile 250 lira arasında alıcı buluyor.