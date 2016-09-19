İngiliz Parlamentosu önünde can yelekli protesto

LONDRA (AA) – Uluslararası yardım ve insan hakları kuruluşları tarafından ABD’nin New York kentinde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesi Avrupa’daki sığınmacı krizine dikkati çekmek için İngiliz Parlamentosu önüne yüzlerce can yeleği konuldu.

Tarihi İngiliz Parlamentosu’nun önündeki meydana sığınmacıların kullandığı 2 bin 500 can yeleği yerleştirildi. Aralarında BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), Sınır Tanımayan Doktorlar, “World Vision”ın da bulunduğu kuruluşların temsilcileri, parlamentonun önündeki 2 bin 500 can yeleğinden 625’inin çocuk sığınmacılar tarafından kullanıldığına işaret ederek, 2015’in Ocak ayından geçen aya kadar 6 bin 940 kişinin Avrupa’ya ulaşmaya çalışırken boğulduğunu ya da kaybolduğunu vurguladı.

World Vision Politika Danışmanı Johan Eldebo AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Avrupa’daki sığınmacı krizinin büyüklüğüne dikkat çekmek için bunu yaptık. Ayrıca bugün New York’ta başlayacak BM Genel Kurulu’nda soruna değinilmesini istiyoruz.” dedi.

Eldebo, sığınmacı krizinin sona ermesi için insanların ülkelerini terk ettiren sebeplerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek, sığınmacıların ulaştıkları ülkelerde eğitim, sağlık gibi alanlarda desteklerin verilmesinin önemini de dile getirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre, bu yılın 8 ayında 281 bin 740 kişi Avrupa’ya deniz yoluyla geçmeye çalıştı. Türkiye ile AB arasındaki anlaşmanın ardından Yunanistan’a ulaşan sığınmacı sayısında düşüş yaşandığına dikkati çeken BM, Ocak ayında Avrupa’ya 67 bin sığınmacının geçmeye çalıştığını, Ağustos ayında ise bu sayının 3 bin 437’e düştüğünü bildirdi.