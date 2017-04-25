İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti
İngiliz Donanmasına ait D32 borda numaralı savaş gemisi saat 15.30 sıralarında Sarayburnu açıklarından İstanbul Boğazı’na girdi.
25 Nisan 2017 Salı, 00:32
İngiliz Donanmasına ait D32 borda numaralı savaş gemisi saat 15.30 sıralarında Sarayburnu açıklarından İstanbul Boğazı’na girdi. Güvertesinde asker bulunmadan İstanbul Boğazı’nda seyreden savaş gemisi Karadeniz’e açıldı.
SOĞUK SAVAŞ’TAN BU YANA BİR BIRINCIL
Laf konusu adım, Soğuk Savaş’tan bu yana bir birincil olma özelliği taşıyor.