İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan ikinci kez geçti

Geçtiğimiz hafta içerisinde İstanbul Boğazı’ndan Karadeniz’e açılan İngiliz donanmasına bağlı D32 borda numaralı HMS Daring adlı güdümlü füze destroyeri, bu kez Marmara’ya açıldı. Geminin boğazdan geçişi esnasında ön bölümünde askerlerin silahlarıyla nöbet tuttuğu görüldü. Savaş gemisinin geçişi esnasında sahil güvenlik birimlerinin eşlik ettiği görüldü.

5 gün önce boğazdan Karadeniz sularına açılan savaş gemisi Soğuk savaş döneminden sonradan bir ilk olma özelliği taşıyor.

Ufuk Kıvık