İngiltere Başkonsolosluğunda bayraklar yarıya indirildi
İngiltere’nin Manchester kentinde ünlü şarkıcı Ariana Grande konseri esnasında meydana terör saldırısında 22 birey hayatını kaybetmiş, fazla sayıda birey de yaralanmıştı.
23 Mayıs 2017 Salı, 11:06
İngiltere’nin Manchester kentinde ünlü şarkıcı Ariana Grande konseri esnasında meydana terör saldırısında 22 birey hayatını kaybetmiş, fazla sayıda birey de yaralanmıştı. Gerçekleşen terör saldırısının arkasında Beyoğlu’nda yer alan İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosluğunda bayraklar yarıya indirildi. Konsolosluk binasının çevresinde de emniyet önlemlerinin arttırıldığı görüldü.
Caner Sönmez – Murat Horoz