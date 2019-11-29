İngiltere'de yaşayan FETÖ şüphelisi İstanbul'da sahte pasaportla yakalandı
AKSARAY (AA) – Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan ve İngiltere'de yaşayan şüpheli, başkasının adına düzenlenmiş İngiliz pasaportuyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giriş yaptığı sırada gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve İngiltere'de yaşayan O.Ö'nün (40) Türkiye'ye geleceği bilgisi üzerine emniyet mensupları çalışma başlattı.
O.Ö, sahte pasaportla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan giriş yaptığı sırada yakalandı.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
– FETÖ'nün sözde 37 üst düzey yöneticisinin ismini verdi
O.Ö'nün, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için verdiği ifadesinde, terör örgütünün İngiltere başta olmak üzere Kanada, Belçika ve Etiyopya gibi ülkelerdeki "sözde" 37 üst düzey yöneticisinin ismini verdiği öğrenildi.
Zanlının, 2006'dan 2016'ya kadar İngiltere'de örgütün mütevelli heyetinde görev aldığını beyan ederek, "Bu süreçte çok kez yapı ile ülke dışına gezilere katıldım. Bu gezilerden birinde de başka örgüt mensupları ile örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yanına gittim. Burada Fethullah Gülen bana takke, tesbih ve kullandığı iç çamaşırını hediye etti." şeklinde ifade verdiği belirtildi.
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