“İnmeyle ölenlerin sayısı, kazalarda hayatını kaybedenlerin iki katı”

KONYA (AA) – SAVAŞ GÜLER – Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, "Son TÜİK raporuna göre, inme sebebiyle ölenlerin sayısı, tüm kazalarda hayatını kaybedenlerin iki katı." dedi.

Öztürk,

29 Ekim Dünya İnme Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, inme belirtilerinin kişiden kişiye değişiklik gösterdiğini söyledi.

Aniden ortaya çıkabilen belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Öztürk, "Vücudun tek tarafında, yüz, kol veya bacakta hissizlik ve kuvvet kaybı, bilinç bulanıklığı veya konuşma ile anlamada güçlük, yürüme güçlüğü, baş dönmesi, denge ve görme kaybı, şiddetli baş ağrısı belirtilerini hisseden kişinin en yakın sağlık kuruluşuna başvurması ya da 112'yi araması gerekiyor." diye konuştu.

– "Beş yöntem ilaç tedavisi kadar etkili"

Öztürk, inme riskinin azaltılmasında etkin koruyucu yöntemlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"İnme hastalarının risk faktörlerini azaltacak yaşam tarzı değişiklikleri konusunda aydınlatılmaları ve bu konuda toplumun bütün organlarının uygun ortamı hazırlaması ve sürdürmesinin, ilaç tedavileri kadar etkili olduğu kanıtlandı. Buna ilişkin beş yöntem 'tansiyon, şeker, kalp hastalıklarının kontrolü', 'sigara kullanımının önlenmesi', 'sağlıklı beslenme', 'fiziksel aktivite' ve 'kullanılan ilaçların doktor kontrolüyle alınması' şeklinde."

– Okullara inmeyle mücadele uyarısı

Öztürk, her yıl 17 milyon kişinin inme geçirdiği düşünüldüğünde, bu önemli sağlık sorunu hakkında bilinçlenmenin ve hastalıkla mücadele etmeyi öğrenmenin önem taşıdığını vurguladı.

Okullardaki çocuklardan başlamak üzere topluma yeterince sebze ve meyve içeren doğru beslenme alışkanlıklarının kazandırılması gerektiğini anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Son açıklanan TÜİK raporlarına göre, inme sebebiyle ölenlerin sayısı, tüm kazalarda hayatını kaybedenlerden iki kat fazla. Fiziksel aktiviteyi artıracak ortamların sağlanması, şeker ile kalp hastalıklarının düzenli kontrolü ve tedavisi ile obezitenin önlenmesi lazım. Sadece sağlık merkezlerinin değil, okullar, spor ve halk eğitim merkezlerinin de bu mücadeleye ortak olması lazım."