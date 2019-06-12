İnşaat işçileri sahte parayla yakalandı
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'de, üç inşaat işçisinin bulunduğu araçta sahte para ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından Kırşehir'e sahte para getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kentin farklı noktalarında tedbir alan ekipler, Kırşehir-Kayseri kara yolu üzerinde bulunan Ortakoöy yol kavşağındaki uygulama noktasında şüphe üzerine içinde inşaat işçileri E.T, H.A. ve C.K'nin bulunduğu Ankara plakalı bir aracı durdurdu.
Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 29 adet aynı seri numarasına sahip sahte 100 liralık banknot bulundu.
"Parada sahtecilik" suçlamasıyla gözaltına alınan E.T, H.A. ve C.K, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Şüphelilerden aracın sürücüsü C.K. hakkında da "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan işlem yapıldı.
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