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İnşaat malzemeleri satan iş yerinde yangın çıktı

Konya’da inşaat malzemeleri satan meslek uygun meydana çıkan yangın sonrası meslek yeri kullanılamaz ülkü gelirken yangında başka meslek yerleri de zarar gördü.Yangın saat 22.00 sıralarında Merkez Meram İlçesi Toprak Sarnıç Mahallesi Azerbaycan Caddesi’nde bulunan ve inşaat m.

20 Ekim 2016 Perşembe, 18:36
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Konya’da inşaat malzemeleri satan meslek uygun meydana çıkan yangın sonrası meslek yeri kullanılamaz ülkü gelirken yangında başka meslek yerleri de zarar gördü.
Yangın saat 22.00 sıralarında Merkez Meram İlçesi Toprak Sarnıç Mahallesi Azerbaycan Caddesi’nde bulunan ve inşaat malzemeleri satan bir iş uygun meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş yerinde hemen şimdi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede bütün iş yerini saran yangını gören vatandaşların ihbar üstüne olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede artan yangın çevrede yer alan meslek yerlerine de sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri takriben 2 saatlik çalışmanın ardındaki yangını denetim altına alarak söndürdü.
Yangın sonrası meslek yeri kullanılamaz ışık halkası gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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