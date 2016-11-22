İnşaat temelinden tarihi mezar fışkırıyor

Milas Hacıapti Mahallesi Fabrika Cadde’ta ortaya meydana çıkan mezarlar, kazıbilim camiasını ve vatandaşları şaşırttı. Milas Kazıbilim Müzesi ekipleri, yürütülen çalışmalar esnasında daha önce hiç açılmamış bir oda mezarına rastlamıştı. Derhal de ekipler, 600 metrekarelik inşaat alanında yapılan çalışmalarda ikinci olarak aristokrat bir aileye ait, 2 bin 400 yıl önce yapı edildiği belirlenen oda mezarı buldu. Bölgede şimdiye dek yer alan mezar sayısı 18’e yükseldi. Helenistik döneme ait olduğu belirlenen oda mezarı açan arkeologlar ve uzmanlar, varlıklı bir aileye ait olduğu düşünülen mezardan 103 eseri gün yüzüne çıkardı.

Bulunan son mezarla birlikte inşaat temelinden meydana çıkan mezar sayısının 18’ye yükseldiği ve mezarların hepsinin döneminin farklı olduğu belirtildi.

Demet Leyne

