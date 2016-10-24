İnşaatta kalan ailenin yaşam savaşı

Armağan Yıldız (43), 2006 yılında eşinin Suudi Arabistan’a çalışmaya gittiğini, o günden bu yana da kendilerine hiçbir desteğinin bulunmadığını, arayıp sormaması üzerine 3 çocukla besbelli kaldığını ve bunun üzerine Samandağ ilçesinden Antakya’daki babasının tek odalı evine taşındığını ifade etti.

Tek odalı evde iki kardeşi, babası ve üç çocuğuyla bugüne dek birlikte yaşadıklarını bildiren Armağan Yıldız, “7 birey benzer yerde yatıyorduk. Bütün olumsuzluklara rağmen sıcak bir yuvamız vardı, ancak bu evin çatısı çöktü ve bundan böyle yaşanmaz ışık halkası geldi. Çocuklarımla babamın emekli maaşıyla sadece inşaatını yapabildiği, sıvası olmayan, pencere ve kapısı takılmayan, tuvalet ve banyosuz bu inşaata varmak zorunda kaldık. Üç çocuğumla burada kendimize bir hayat alanı oluşturduk. Sıcak yaz günlerinde burada kalmak fazla sorun olmuyordu, lakin şu anda havalar soğumaya başladı. Çocuklarımla soğuk yerde kalıyoruz, her taraf açık. Bu şartlarda çocuklarımın ders çalıştığını bakmak beni çok üzüyor. Tek isteğim çocuklarımın okuyup, kendilerini en iyi şekilde yetiştirmesi, lakin bu şartlarda fazla kuvvet. En azından çocuklarımın ders çalışabileceği, uyuyabileceği sıcak bir oda bile yeterli, lakin bunu yapabilecek gücümüz yok” dedi.

Çocuklarının iyi bir eğitim görmesi için elinden geleni yaptığı gösteren Yıldız, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan aylık yaklaşık 400 lira somut takviye alıyoruz. Çocuğumun ikisi evimize uzakta noktada okula gidiyor. Bahşedilen takviye sadece onların yol paralarına yetebiliyor” diye konuştu.

Hayallerinin büyük olduğunu gösteren lise son sınıf öğrencisi Yağmur Yıldız da sıvasız bir inşaatta, soğukta yaşamaya çalıştıklarını ve bu şartlarda eğitimlerini sürdürdüklerini açıklama ederek, “Kardeşlerim Mehmet Ali ve Epilepsi ile burada derslerimizde birbirimize yardım olmaya çalışıyoruz. İmkansızlıklar sebebiyle kendi çabalarımla üniversite sınavına hazırlanıyorum. 4 ay daha sonra sınav var ve ne olacağını hiç bilmiyorum. İmkansızlıklar nedeniyle dershaneye gidemedim. Kendi çabamla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Tek dileğim bir lahza önce üniversiteyi kazanıp meslek sahibi edinmek. Annemin kendini zinde hissetmesini de istiyorum, çünkü o bize keza analık hem babalık yapıyor. Annemin, ‘kızlarımı tek başıma okuttum’ diyebilmesi ve bizimle gururlanması için çabalıyorum” dedi.



Adem Karagöz

