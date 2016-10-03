İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen emekçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kızılcalar Mahallesi 337. Cadde’taki inşaatta çalışan A.A.B. (56), dengesini kaybederek ikinci kattan düştü. Ağır yaralanan işçinin seslerini duyan tabi evdeki oturan mahalle sakinleri 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçi, tedavi altına alındı. Yaşamsal tehlikesi bulunan yaralı emekçi, yapılan ilk müdahalenin arkasında Konya’ya sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma açıldı.