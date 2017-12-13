İnsan yüzünü tanıyor, plaka sorguluyor

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından askerlere dağıtılan ’takbul gözlüğü’ sayesinde şüpheliler ve suçlular artık gözden kaçmayacak. Güvercinlik Jandarma Karakolu önünde jandarma ekipleri tarafından takbul gözlükleriyle uygulama yapıldı. Türkiye’de sadece 10 adet olan takbul gözlükleri ile kimlik ve araç sorgusu yapan jandarma ekipleri saniyeler içerisinde sorgulamayı bitirdi.