– İNGEV’in araştırmasına göre, 150 belediye arasında çok yüksek insani gelişme bölgesinde yer alan 18 belediyeden biri olan Yenimahalle Belediyesi’ne İnsani Gelişme Zirvesinde ödül verildi

ANKARA (AA) – İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) tarafından BM kriterlerine göre yaptırılan araştırma sonucunda, 150 belediye arasında çok yüksek insani gelişme bölgesindeki 18 belediyeden biri olarak belirlenen Yenimahalle Belediyesi’ne İnsani Gelişme Zirvesi’nde ödül verildi.

Yenimahalle Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İNGEV tarafından ilçelerin insani gelişme düzeyine göre yeşil, mavi, sarı ve kırmızı bölge olarak 4 ana grupta çalışma yapıldı. TÜİK kaynakları, belediye faaliyet raporları başta olmak üzere 50 değişik veri kullanılan ve belediyelerde yapılan gizli müşteri çalışmaları yapılan araştırma sonucuna göre Yenimahalle, “çok yüksek insani gelişme bölgesi” olarak tanımlanan yeşil bölgede yer aldı.

150 belediye içerisinde çok yüksek insani gelişme bölgesinde yer alan 18 belediyeden biri olan Yenimahalle Belediyesine İstanbul’da düzenlenen İnsani Gelişme Zirvesi’nde ödül verildi.

Ödül töreninde plaketini İNGEV Başkanı Vural Çakır’dan alan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalleli vatandaşların sadece modern fiziki şartlarda, altyapı sorunu kalmamış bir ilçede yaşamasının yanı sıra onların sosyo-kültürel, eğitim ve sağlık hizmetlerine de ulaşmalarını sağlamak için çaba harcıyoruz.” diye konuştu.

İnsan odaklı çok sayıda proje ürettiklerini kaydeden Yaşar, hizmet üretirken vatandaşın memnuniyetini her zaman ön planda tuttuklarını, yaptıklarının karşılığını bu şekilde almaktan da memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

İNGEV Başkanı Vural Çakır ise ekonomik büyüklük sıralamasında Norveç’in birinci sırada yer aldığını, Türkiye’nin ise 50’lerde olduğunu söyleyerek, “Ekonomik büyüklük insani gelişmişlikle aynı anlama gelmiyor. İnsani gelişmişlikte Türkiye maalesef daha alt sıralarda yer alıyor.” dedi.

İnsan odaklı hizmetleri dolayısıyla yeşil bölgede yer alan 18 belediye arasına Ankara’dan Yenimahalle, Çankaya ve Keçiören belediyeleri girdi.