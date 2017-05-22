İnternet fenomeninden köy okuluna yardım

Türkiye’nin en ücra köy okullarına ulaşıp, okulun ihtiyacı zarfında takviye edip imece usulü herkesin katkılarıyla ihtiyaçlarını karşıladıklarını gösteren Yapar, “Bugün Çan İlçesine tabi Söğütalan köyünü seçtik. Takipçilerim çocukların okul ihtiyaçları olan spor ayakkabısı, hikaye kitapları futbol topu ve kırtasiye ihtiyaçlarını bizlere ulaştırdı. Bizler de temin edilen bu malzemelerimizi çocuklarımıza ulaştırdık. Bugün çocuklarımızın hayallerini kaleme almasını istedik. Fazla bambaşka umutlar ile karşılaştık. Öğrencilerimizin bu hayalleri burada kalmayacak. İlgili kurum ve kuruluşlarla iletişim içerisinde çocuklarımızı umutlarına kavuşturmaya çalışacağız” dedi.

Çan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü göre karşılanan badana ile okulun bahçe duvarın boyamasını yapan öğrenciler, daha sonra okul duvarına imzalarını attılar. Yapılan etkinlik okul civarına çocuklar kadar ekilen fıstık çamlarıyla son buldu. Bu tür görevlerde yer edinmek isteyen insanların @kirmizibisikletm hesabını peşine düşüp takip etmelerini isteyen Yapar, “Bizlere ulaşım sponsoru olarak buralara ulaşmamızı karşılayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e teşekkür ediyorum “ dedi.

Güven Şahin – Sevdanur Şahin

