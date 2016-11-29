İnternet sokaklardan daha tehlikeli

Jurnal hayata getirdiği çoğu kolaylığın yanı sıra bilhassa ufak çocuklar için büyük tehlikelerin olduğu sanal alemde çocukların denetleme edilmesi istendi. Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bilişim uzmanlığı yapan Şener Kul artık sanal alemin sokaklardan daha güvenli olmayan bir hal aldığının altını çizerek, yaşanan çok sayıda istismar olayının bu ortamlarda gerçekleştiğini vurguladı.

Son zamanlarda istismarla ilgili birçok problem yaşandığına uyarı çeken Kul, “WhatsApp, fecabook ve sanki internet sitelerindeki yazışmalardan birçok öğrenci ve bayanlara karşın taciz olayları var. Bunların önüne geçmek için ebeveynlerin özellikle çocukları kontrollü bir şekilde internet ortamında peşine düşüp takip etmesi gerekiyor. Çünkü artık çocuklar için internet, sokaklardaki tehlike sınırı geçerek daha güvenli olmayan bir ışık halkası geldi. İnternet aslında içten kullanıldığında fazla dipsiz bir kuyu, büyük bir bilgi hazinesi, içten kullanıldığında sizi öbür yerlere götürür ama yanlış kullanımda da fazla ciddi sonuçlar doğurabilir. O yüzden muhtemel mertebe evlerimizde ebeveynlerin çocuklarını kontrollü bir şekilde internette gezinmesini sağlamalı. Bunun için uzmanlardan takviye alabilirler. Bu konuda çoğu psikolog, pedagog ve bilişimle uğraşan kişilerden destek alabilirler. Hatta benim naçizane fikrim ebeveynler devletin sunmuş olduğu bedava kurslardan bilgisayar kullanımı basic yani başlangıç seviyesinde internet kullanımı alıyor olması lüzumlu. Dolayısıyla bunlar çocuklarımızı gözetmek açısından ve gelecekte daha dinç nesiller açısından yük talep ediyor.” dedi.

“İnternet sadece bir ekrandan ibaret yok”

İnternetin sadece bir ekrandan ibaret olmadığını vurgulayan Kul şunları söyledi: “Artık nüfusun yarısından fazlasının internet kullandığını burada göz önünde bulundurarak hareket etmemiz lüzumlu. Türkiye’nin 80 milyonluk nüfusunun 46 milyonluk internet kullanıcısı laf konusu. Bunun 42 milyonu sosyal ağ üzerinden internet üzerinden yazışarak gününü geçiriyor yada paylaşımlarda bulunuyor. Bu 42 milyonun yaklaşık yüzde 40’ı her gün online olma yolunda. Aralıksız online oluyor. Gerçekten yaşamımızın önüne geçmiş durumda. Bu şekilde bir internet bağımlılığı arttığı müddetçe tehlikeler de haliyle zirve gösteriyor. Bunları fazla kolay tedbirlerle önlem alınabilir. Ama bilgi anlamında bir uzamana da danışıyor elde etmek gerekiyor. Halk Müziği eğitim ve sözde çoğu ücretsiz kurslar var. Birçok ebeveynin hizmet alıyor olması, destek alıyor olması en azından bu anlamda kolay de olsa güvenlik anlamında avantaj sağlayacaktır.”

Vefalı Cangel