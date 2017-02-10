İnternetten öğrenip solucan gübresi tesisi kurdu

YOZGAT (AA) – Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yaşayan Cahit Altuğ, internetten öğrendiği yöntemle solucan gübresi üretim tesisi kurdu.

İlçede av malzemeleri satan 42 yaşındaki Altuğ, farklı bir alanda faaliyet göstermek için arayış içine girdi. İnternetten organik solucan gübre yapımıyla ilgili araştırma yapan Cahit Altuğ, bu alana yönelerek kendisine ait 130 metrekarelik kapalı alanda kurduğu tesiste deneme amaçlı üretime başladı.

İlk etapta bin 500 solucanla üretim yapan ve 4 ayda solucan sayısını 2,5 kat artıran Altuğ, özellikle ocak ve şubat aylarında solucanların daha fazla ürediğini ve beslenmelerini büyükbaş hayvan gübresiyle sağladıklarını belirtti.

Kendi imkanlarıyla kurduğu tesiste “kırmızı kaliforniya” cinsi solucanlardan günde 100 kilogram gübre elde ettiğini bildiren Cahit Altuğ, şunları söyledi:

“İnternetten öğrenerek kendi üretim tesisimi kurdum. Tesisi 80 bin liraya mal ettim. Bu solucan gübresinin en önemli özelliği, toprağı yakmaması. Bunun yanı sıra normal gübreye göre yüzde 40-60 fazla verim elde edilebiliyor. Bunun dışında lezzet ve aroma artırıcı özelliği var. Diğer gübrelere göre de daha ekonomik. Dönüme 1 veya 2 litre solucan gübresi kullanılıyor. Bu sayede işçilik de azalıyor.”