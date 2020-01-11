İnternetten satış bahanesiyle dolandırıcılık yapan çift yakalandı
ESKİŞEHİR (AA) – İkinci el bebek malzemesi satışı yapılan internet sitelerinde sahte hesap oluşturarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen çift gözaltına alındı.
İnternet üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapıldığı ihbarını değerlendiren Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı ile ortak çalışma yürüttü.
Polis, farklı kişiler adına GSM hattı çıkartan şüphelilerin, ikinci el eşya satışı yapılan internet sitelerinde sahte hesap oluşturarak ana kucağı, puset ve bebek bezi gibi malzemeler sattıklarını ancak satış işlemi gerçekleştirdikten sonra para aldıkları kişilere ürün göndermediklerini tespit etti.
Türkiye genelinde bu şekilde 62 faili meçhul dolandırıcılık olayının şüphelilerinin İstanbul'da ikamet eden Volkan D. (34) ile eşi Emel D. (25) olduğunu belirleyen polis, zanlıları yakaladı.
Yaklaşık 70 bin liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edilen çift, soruşturmanın başlatıldığı Eskişehir'e getirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
-
İnternetten satış bahanesiyle dolandırıcılık yapan çift yakalandı
-
Dubai'deki Türkiye Ticaret Merkezinde sona doğru
-
Ankara'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
-
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, idarecilerle buluştu:
-
Doğu Türkistan'da Yapılan Sağlık ve Yaşam İhlalleri Konferansı
-
Kayseri'de terör operasyonunda yakalanan Suriyeli 3 kardeşten 2'si tutuklandı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.