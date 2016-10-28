Ana Sayfa   >   Genel   >   İntihar eden THY hostesinin cenazesi havalimanından alındı

İntihar eden THY hostesinin cenazesi havalimanından alındı

Türk Hava Yolları’nda (THY) kabin memuru olarak görev yapan, İstanbul-New York seferi için gittiği şehirde kaldığı otelin tuvaletinde kendini asarak yaşamına son verdiği bahis edilen Eda Özdemir’in cenazesi Türk Hava Yolları’nın uçağıyla İstanbul’a getirildi.

28 Ekim 2016 Cuma, 16:00
intihar-eden-thy-hostesinin-cenazesi-havalimanindan-alindi

Benzer Konular

intihar-eden-thy-hostesinin-cenazesi-turkiyeye-getirildi
İntihar eden THY hostesinin cenazesi Türkiyeye getirildi
istanbulda-ido-ve-budo-seferlerine-firtina-engeli
İstanbulda İDO ve BUDO seferlerine fırtına engeli
temel-kotil-thy-genel-mudurlugu-gorevinden-ayrildi
Temel Kotil THY Genel Müdürlüğü görevinden ayrıldı

Türk Hava Yolları’nda (THY) kabin memuru olarak görev yapan, İstanbul-New York seferi için gittiği şehirde kaldığı otelin tuvaletinde kendini asarak yaşamına son verdiği bahis edilen Eda Özdemir’in cenazesi Türk Hava Yolları’nın uçağıyla İstanbul’a getirildi. Ardından Atatürk Havalimanı’nda kargo terminaline getirilen cenaze için terminalde dualar edildi. Özdemir’in cenazesi ailesinin ve hostes arkadaşlarının gözyaşları arasında otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Cenazenin Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin arkasında defnedilmek üzere Karabük Eskipazar Sofular Salmanlar köyüne götürüleceği öğrenildi. 

Mehmet Başa

cenazesi eden hostesinin intihar thy

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet