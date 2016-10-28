İntihar eden THY hostesinin cenazesi Türkiyeye getirildi

Türk Hava Yolları’nda (THY) kabin memuru olan ve İstanbul-New York seferi için gittiği kentte kaldığı otelin tuvaletinde kendini asarak yaşamına son veren Eda Özdemir’in cenazesi saat 13.00’te Türk Hava Yolları’nın uçağıyla İstanbul’a getirildi. Atatürk Havalimanı’na getirilen cenaze uçaktan indirildikten sonra havalimanı kargo terminaline götürüldü. Burada yapılacak işlemlerin arkasında Eda Özdemir’in cenazesi ailesine teslim edilecek.