İpek Soylu finalde kaybetti

İpek Soylu, ITF Zhuhai Kadınlar Tenis Turnuvası’nın finalinde, Belaruslu Govortsova’ya 2-0 mağlup oldu.

ANKARA (AA) – Milli tenisçi İpek Soylu, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Çin’in Zhuhai kentinde düzenlenen kadınlar turnuvasının tekler finalinde karşılaştığı Belaruslu Olga Govortsova’ya 2-0 yenildi.

Çin’in Zhuhai kentinde organize edilen 50 bin dolar ödüllü, sert kort turnuvasının tekler finalinde, dünya sıralamasının 185. basamağındaki İpek Soylu ile dünya 268 numarası Olga Govortsova karşılaştı.

Eski dünya 35’incisi Govortsova, 6-1 ve 6-2’lik setlerle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve şampiyon oldu.

