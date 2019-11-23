Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili İmdat Bilal, Kırşehir'e geldi
KIRŞEHİR (AA) – Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili İmdat Bilal , Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Kardeş Ülkeler Topluluğu'nun "Irak’taki Türkmenlerin Son Durumu" söyleşisinde öğrencilerle bir araya geldi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilal ve beraberindeki heyet, söyleşi öncesi KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’yı ziyaret etti.
Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Fuat Sezgin Salonunda gerçekleşen söyleşide Bilal, Türkiye’de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu, iki ülke arasındaki iş birliğinin her geçen gün öneminin arttığını dile getirdi.
Irak’ta yaşanan sosyal ve siyasi sorunlara değinerek ülkesinin son durumu hakkında bilgi veren Bilal, şunları kaydetti:
"Sık sık Türkiye’ye gelerek öğrencilerle birlikte olmaya gayret ediyoruz. Irak Türkmen Cephesi Partisinin 2,5 milyon Türkmen’i temsil eden bir partidir. Türklerin kökeninin Orta Asya’dan geldiği ve bazı nedenlerden dolayı Türklerin başka bölgelere dağıldığı da unutulmamalıdır. Bizler Irak Türkmenleri olarak yaklaşık bin yıldır Irak’ta bulunan Türk evlatlarıyız. Irak’ta Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde varlıklarını korumak amacıyla uzun süredir mücadele veriyoruz. Bugün Irak Parlamentosunda bulunan 320 milletvekilinden 3'ü Türkmen asıllı vatandaşımızdır. Irak’ın anayasa çalışmasında bir Türkmen vatandaşın bulunması Irak ve Türkmenler için çok önemlidir."
Söyleşinin sonunda Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili İmdat Bilal, Uluslararası İlişkileri Bölümü öğrencilerinin sorularını yanıtladı.
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