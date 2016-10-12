Irak'a “100 yıl önceki hatayı tekrarlamayın” ziyareti

KONYA (AA) – ABDULLAH DOĞAN – Türkmeneli Dernekleri Federasyonu Başkanı Aydın Beyatlı, “Bağdat’ta, 100 yıl önce Türkiye’ye yapılan yanlışın tekrarlanmamasını hatırlatacağız. Türkiye’de binlerce üyesi olan federasyonun başkanı ve Irak vatandaşı olarak, Irak parlamentosundaki arkadaşlara ve yetkililere bunu anlatacağım.” dedi.

Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki gerilimin Irak’a fayda sağlamayacağına inandığını, üzerindeki sorumluluk gereği Bağdat’a gideceğini, 9 günlük ziyaretinde Türkiye’nin iyi niyetini anlatacağını söyledi.

Beyatlı, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’nin Başika Kampı’na ilişkin açıklamalarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

“Son 13 yıldır 63 ülkenin askeri bugün maalesef Irak topraklarında istihbarat ve askeri eylemlerde bulunuyor. Irak’ın en büyük ili Musul’u DEAŞ’a maalesef kaçarak teslim ettik. Türkiye, ‘Musul ve Telafer Iraklılarındır’ diyor. Musul şu anda elimizden çıktı, Iraklıların değil. Hükümetin Türkiye’yi işgalci olarak ifade etmesi kabul edilemez. Irak’ın çevresindeki pek çok ülke Irak’ta terör estirdi ve estirmektedir. Bu komşu ülkelerden birisi var ki hem Irak’tan gelen terör belasından zarar görecek hem de Irak’taki patlamalarda yaralananları ülkesinde tedavi edecek, bu ülke Türkiye’dir. Türkmen, Kürt, Arap, Sünni ve Şii ayırt etmeksizin sağlık hizmeti vermek iyi niyet değildir de nedir?”

Türkiye’de yaşayan Iraklı Türkmenlere büyük sorumluluk düştüğünü dile getiren Beyatlı, Bağdat’ta milletvekilleri ile sivil toplum kuruluşu yöneticileriyle görüşeceğini aktardı.

Beyatlı, ziyaretinde yetkililere Türkiye’nin gerçek tavrını anlatmaya çalışacağını belirterek, Türkiye’nin temsilcisi veya sözcüsü olmadığının altını çizdi.

– “İş işten geçmeden bunların anlatılması gerekiyor”

“Türkiye zaten diplomatik olarak gerekli girişimlerde bulunacaktır.” diyen Beyatlı, şunları kaydetti:

“Ama bize de Iraklı 3 milyon Türkmen’den biri olarak üzerimize bu hassas dönemde vazifeler düşüyor. Bölgedeki bazı Arap aşiretleri, İngilizlerin oyununa gelerek Osmanlı askerlerini arkadan vurdu. Geçen yüzyılda Iraklılar, Türk askerine yaptıkları hatadan dolayı bugün parmaklarını ısırıyor. Aydın Araplar, o hareketten dolayı 100 yıldan beri kan, kin ve gözyaşı içinde olduklarını söylüyor. İş işten geçmeden bunların anlatılması gerekiyor. Bağdat’ta, 100 yıl önce Türkiye’ye yapılan yanlışın tekrarlanmamasını hatırlatacağız. Türkiye’de binlerce üyesi olan federasyonun başkanı ve Irak vatandaşı olarak, Irak parlamentosundaki arkadaşlara ve yetkililere bunu anlatacağım.”

Beyatlı, Irak’a huzur ve barışın gelmesi için Türkiye’nin örnek alınması gerektiğine dikkati çekerek, “Türkiye, bugünkü konumuna gelmek için büyük mücadeleler verdi. Irak’ta barış, kardeşlik ve huzur ortamında yaşam sürmek istiyorsak bir potanın içindeki bütün kesimler bir araya gelecek ve Irak’ın kalkınması için mücadele edecek.” ifadelerini kullandı.