Iraklı ve Afganistanlı öğretmenlerin yolu Kırşehir'de kesişti

KIRŞEHİR (AA) – ABDULLAH YILDIZ – Ülkelerindeki iç karışıklık ve savaşlar nedeniyle Türkiye’ye gelen Irak ve Afganistan vatandaşı iki İngilizce öğretmeni, katıldıkları Türkçe kursu sayesinde vatandaşlarının Türkiye’ye daha kolay adapte olmasına katkı sağlıyor.

Kırşehir Halk Eğitim Merkezinde açılan Türkçe kursuna özellikle Iraklı, Afganistanlı, Suriyeli ve İranlılar büyük ilgi gösteriyor. Kursa katılanlardan İngilizce öğretmenleri Iraklı Samir Afran (55) ve Afganistanlı Nakip Bagizas (29) da Türkçe öğrenmek için yoğun mesai harcıyor. Kursa yeni başladıkları için Türkçeyi henüz çok az konuşabilen Iraklı ve Afganistanlı öğretmenler, vatandaşlarının Türkiye’ye daha hızlı uyum sağlayabilmesi için de çaba sarf ediyor.

Türkçe eğitmeni Gürbüz Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırşehir Halk Eğitim Merkezinde üç dönemdir sığınmacı ve göçmenlere kurs verdiğini belirterek, onların psikolojilerini de düzeltmeye çalıştığını söyledi.

Vatanlarından ayrı yaşam mücadelesi veren sığınmacıları rahatlatabilmek amacıyla kimi zaman Türkçe, Arapça, Farsça’nın ortak kelimeleri üzerinden kültür benzerliği mesajları vermeye çalıştığını anlatan Kaya, kimi zaman da yemek tarifleri, tarihi ve turistik yerlerin tanıtımı gibi sosyal konuları işlediğini anlattı.

Kursa gelenlerin sayısının 100 kişiye kadar çıktığını dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

“Bu insanlar vatanlarından ayrılmışlar. En büyük sıkıntıyı yaşıyorlar. Osmanlı’dan aldığımız terbiye gereği, Türkiye olarak bu insanlara kucak açtık. Bu kardeşlerimizi ne kadar rahatlatabilirsek, huzur verebilirsek memleketimiz ve insanlık adına bir şeyler yapmış oluruz. Buraya gelip Türkçe öğrenmek isteyen tüm sığınmacı kardeşlerimize salonumuzu açıyoruz. Bir kelime bile Türkçe öğrenseler bizim lehimizedir. Bu insanları burada rahatlatmak demek, sokağı rahatlatmak demektir. Ne kadar çok Türkçe kelime öğrenebilirlerse markette, kasapta o kadar iyi diyalog kurabilirler. Sokaklarımız da rahatlar, bu da dışa yansır.”

Ülkelerinde İngilizce öğretmenliği yapan Irak ve Afganistanlı sığınmacıların Türkçe’yi daha çabuk öğrendiğine dikkati çeken Kaya, “Sınıfımızda bir çok öğrencimiz hem Türkçe’yi öğreniyor hem de vatandaşlarına, kardeşlerine, akrabalarına yardımcı oluyor. Samir Irak’ta, Nakip Afganistan’da İngilizce öğretmeni. Dışarıda da arkadaşlarına, kardeşlerine, akrabalarına tercümanlık yaparak yardımcı olmaya çalışıyorlar. Mesela diş hastanesine giderken refakat ediyorlar. Buradan öğrendikleri kadarıyla tercümanlık yapıyorlar.” şeklinde konuştu.

Suriye’de 35 yıl İngilizce öğretmenliği yapan Samir Afran da 1,5 yıl önce Kırşehir’e geldiğini, Türkçe’yi çok az bilmesine rağmen vatandaşlarına ve akrabalarına yardımcı olmaya çalıştığını belirterek, “Hastaneye, çarşıya, markete gidiyorum. Biraz Türkçe ile diğer insanlarımıza yardımcı oluyorum. Arkadaşlarıma Türkçe tercümanlık yapıyorum.” dedi.

Afganistanlı Nakip Bagizas ise ülkesinde 4 yıl İngilizce öğretmenliği yaptığını ancak iç karşılıklar nedeniyle Türkiye’ye sığındığını söyledi.

Türkiye’ye bir ay önce geldiğini dile getiren Bagizas, “Afganistan’dan geldim. Bir aydır Türkiye’de, iki haftadır da kurstayım. Hocalarımız güzel insanlar. Türkçe çok zor. Öğrenmeye gayret ediyorum. Bildiğim kelimelerle de tercümanlık yapmaya çalışıyorum.” ifadelerini kullandı.

Bagizas, öğrendiği Türkçe ile vatandaşlarına yardımcı olmaya ve onların adaptasyonuna katkı sağlamaya çalıştığını belirtti.