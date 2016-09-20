Irak'ta DAEŞ'e karşı geniş çaplı operasyon başlatıldı

Irak Başbakanı İbadi, Selahaddin vilayetine bağlı Şirgat ile Enbar’a bağlı Ceziret’ül Hit ve Ceziret’ül Ramadi’yi terör örgütü DAEŞ’ten kurtarma operasyonunun başladığını bildirdi.

BAĞDAT (AA) – Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Selahaddin vilayetine bağlı Şirgat ile Enbar’a bağlı Ceziret’ül Hit ve Ceziret’ül Ramadi’yi terör örgütü DAEŞ’ten kurtarma operasyonunun başladığını bildirdi.

İbadi, devlet televizyonu aracılığıyla yaptığı açıklamada, Irak’ın terör örgütü DAEŞ’ten kurtulmasının yakın olduğunu söyledi.

Şirgat, Ceziret’ül Hit ve Ceziret’ül Ramadi’yi DAEŞ’ten geri alma operasyonunun başladığını aktaran İbadi, çalışmalarının bu bölgelerle sınırlı olmadığını dile getirdi.

Haydar el-İbadi, söz konusu bölgelerde operasyonların tamamlanmasından sonra ülkenin ikinci büyük kenti ve petrol zengini Musul’u DAEŞ’ten kurtarma operasyonunun başlayacağı bilgisini verdi.

Obama ile görüşme



Birleşmiş Milletler (BM) 71. Genel Kurul Görüşmeleri’ne katılmak üzere ABD’nin New York kentinde bulunan İbadi’nin basın ofisinden yapılan açıklamada ise Irak Başbakanı’nın, ABD Başkanı Barack Obama ile görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, New York’ta Obama ile görüşmesindeki sözlerine yer verilen İbadi, “DAEŞ ile mücadele eden tek ülke Irak’tır. Bu örgüte bağlı çeteler, Irak topraklarında son günlerini yaşıyor. DAEŞ’i püskürttükten sonra bunlarla ideolojik olarak mücadele edeceğiz ve mali desteğini durduracağız.” ifadelerini kullandı.

Görüşmede Obama’nın, Irak güçlerinin terör örgütü DAEŞ ile mücadelesinde kazandığı başarılardan övgüyle bahsettiği aktarılan açıklamada, insani yardım ve kurtarılan bölgelerin yeniden imarı için yardım sunmaya hazır olduklarını da söylediği duyuruldu.