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20 Eylül 2016 Salı

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Irak'ta PKK'ya ait cephanelik imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, hududun Irak tarafındaki bölücü terör örgütüne ait cephanelik, obüslerle yapılan atışlarla imha edildi, 4 terörist etkisiz hale getirildi.

20 Eylül 2016 Salı, 13:25
Irak'ta PKK'ya ait cephanelik imha edildi

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ANKARA (AA) – Türk Silahlı Kuvvetlerince, hududun Irak tarafındaki bölücü terör örgütüne ait cephanelik, obüslerle yapılan atışlarla imha edildi, 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün sabah saatlerinde hududun Irak tarafındaki Kesta köyü batısında bölücü terör örgütüne ait cephanelik tespit edildi.

Bunun üzerine Andaç bölgesindeki 155 milimetrelik kundağı motorlu obüsler ve 105 milimetrelik çekili obüslerle yapılan atışlarla cephanelik imha edildi. Sonrasında insansız hava aracıyla havadan yapılan ilk tespitlere göre, 4 terörist öldürüldü, bir terörist yaralandı.

İnfilak eden cephanelikte yangın ise patlamalar nedeniyle gün boyu sürdü.

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