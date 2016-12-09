İran İHAsı gösterdi, Suriye vurdu

24 Kasım günü Suriye’de tahsis yapan TSK birliğine yapılan hava saldırısının sorumlusunun, Suriye Hava Kuvvetleri olduğu bildirildi. Buna tarafından İran yapımı bir İHA ile ‘buluş/yer tespiti’ yapılırken, hücum Suriye uçağı kadar gerçekleştirilmiş. İran yapımı silahlı bir İHA’nın ise 25 Kasım günü ÖSO unsurlarına füze attığı ortaya çıktı. Rusya, Ankara’ya, Esad rejiminin İran ile kendi bilgileri olmadan ortak operasyon yaptığını bildirirken, bu duruma da sert tepki gösterdiğini iletti. 24 Kasım günü Suriye’de devir yapan Türk Silahlı Kuvvetleri birliğine karşın hava saldırısıyla ilgili ayrıntılara Hürriyet ulaştı. Ankara’dan, Moskova’dan ve ABD’den gelen “kafa karıştırıcı” açıklamaları değerlendiren bir yetkili, “olayın aslı şu” diyerek şu bilgileri paylaştı:

İHA İRAN’IN, PİLOT SURİYE’NİN

“Saldırı 24 Kasım sabaha karşısında 03.30’da gerçekleşti. 23 Kasım akşamından itibaren bölgede bir İnsansız Hava Aracı (İHA) uçtu. İstihbarat, İHA’nın İran yapımı olduğunu saptama etti. Fakat, İHA’yı yönlendiren uzaktan kumanda merkezinde subayların İranlı mı Suriyeli mi olduğu bilinmiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, kumandanın Suriyeli pilotlarda olduğunu değerlendiriyor.

İran yapımı İHA’nın yer tespiti yaptığı sonucuna varıldı. Saldırıyı ise Suriye Hava Kuvvetleri’ne ait D-39 Tipi Albatros uçağı gerçekleştirdi. Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı jetlerin peşine düşüp takip ettiği uçak Halep’teki üsse indi.

İKİNCİ İHA SİLAHLIYDI

Suriye ordusunun saldırısı 24 Kasım ile sınırlı kalmadı. 25 Kasım günü de tabanca yüklü bir İHA, Hür Suriye Ordusu’na ait bir birliği tespit etti ve İHA’nın üzerindeki füze ateşlendi. Ama, füze hedefi vuramadı ÖSO birliği saldırıdan kurtuldu. Laf konusu İHA’nın da Suriyeli pilotlarca uzakta kumanda edildiği değerlendirildi.

RUSYA’DAN ESAD’A TEPKİ

TSK komuta kademesi ile Rus komutanlar arasında yapılan görüşmelerde Rus komutanlar şu bilgiyi verdi; ‘Laf konusu saldırılar, Suriye Ordusu’nun İran ile işbirliğinin sonucu. Suriye ordusunun Rusya’nın bilgisi dışarıya İran ile gerçekleştirdiği operasyonlara gerekli tepki en sert şekilde gösterildi”.

TÜRK JETLERİ İKİ GÜNDÜR EL BAB SEMALARINDA

24 ve 25 Kasım saldırıları sonrasında Türkiye ile Rusya arasında yoğunlaşan siyasi ve askeri temaslar, hava kuvvetleri arasındaki koordinasyonu da artırdı. Türk Hava Kuvvetlerine ait jetlerin önceki gün ve dün gün boyu El Bab semalarında uçtuğu ve DEAŞ hedeflerini vurduğu öğrenildi. Rusya, yalnızca DEAŞ’ı hedef elde etmek kaydıyla Türkiye’nin Suriye hava sahasını kullanmasına itiraz etmiyor. Bir yetkili, “Hatta uçuşlar konusunda tam bir diyalog laf konusu. Ara Sıra müşterek olarak önceden bildiriyoruz. Bazen, ‘o uçaklar bizim’ diyoruz. İşbirliğinden memnunuz” yorumunu yaptı.

Deniz Zeyrek – Özgürlük gazetesi