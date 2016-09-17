'İran IKBY dağlık sınırını yoğun bir şekilde bombalıyor'

Sidekan kasabası Kaymakamı Kerimhan, “İran ordusu obüs atışlarıyla dağlık sınır alanını yoğun bir şekilde bombalıyor ve şuana kadar bölgede ikamet eden 100’e yakın köylü evlerini terk ederek güvenli bölgelere göç etti.” dedi.

ERBİL (AA) – İran ordusunun, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentine bağlı Sidekan kasabasındaki dağlık sınır alanını obüs atışlarıyla bombalaması sonucu 100’e yakın ailenin güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Sidekan kasabası Kaymakamı Karwan Kerimhan AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İran ordusu obüs atışlarıyla dağlık sınır alanını yoğun bir şekilde bombalıyor ve şuana kadar bölgede ikamet eden 100’e yakın köylü evlerini terk ederek güvenli bölgelere göç etti.” ifadelerini kullandı.

“Siviller can güvenliği tehlikesinden dolayı evlerini terk etti”



Obüs atışlarının yoğun bir şekilde devam etmesinden dolayı birçok köyün boşaltıldığını belirten Kerimhan, “Seker, Sinkav, Berdespi, Berbızin bölgeleri ile Sidekan kasabasına bağlı köylerde ikamet eden siviller can güvenliği tehlikesinden dolayı evlerini terk etti.” dedi.

Kerimhan, bazı köylerde maddi hasarın meydana geldiği bombalamada, yaralanan olmadığını söyledi.

İran’ın daha öncede bölgeyi yoğun bir şekilde bombaladığını ve bazı sivillerin de yaralandığını hatırlatan Kerimhan, “İran’ın sınır bölgelerini bombalamasını görüşmek üzere Erbil’den yüksek bir heyet Tahran’a gitti. Söz konusu görüşmeden sonra sınır bölgelerinin bombalanması bir ara durdu ancak bugün maalesef tekrar başladı.” dedi.

“İran, İKDP’ye bağlı Peşmergeleri bahane ederek bombalıyor”



İran’ın dağlık sınır bölgeleri neden bombaladığına ilişkin ise Kerimhan, “İran, üç defadır İran Kürdistan Demokrat Partisi’ne (İKDP) bağlı Peşmergelerin bölgedeki varlıklarını bahane ederek bombalıyor.” dedi.

Öte yandan İKDP Politbüro Üyesi Rustem Cihangiri de İran’ın obüs atışlarıyla bombaladığı bölgelerde hiçbir suretle kamp veya güçlerinin bulunmadığını savundu.

Cihangiri, “İKDP’ye bağlı Peşmergeler söz konusu bombalanan bölgelerden oldukça uzakta bir noktada yer alıyor ve o noktaya da şuana kadar herhangi bir saldırı gerçekleşmiş değil.” dedi.

İran ordusunun, ilk olarak 26 Haziran tarihinde bölgeyi obüs atışlarıyla bombalamış, 5 sivil yaralanmıştı.

Muhabir: İdris Okuducu