İran uyruklu kadın sentetik uyuşturucuyla yakalandı
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, İran uyruklu kadın 513 gram sentetik uyuşturucuyla yakalandı.
İran uyruklu bir kadının Ankara'dan otobüs ile yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisi alan Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.
Şüphelinin kimlik bilgilerini ve geleceği otobüsü tespit eden ekipler, Ankara-Kayseri kara yolu uygulama noktasında plakası belirlenen otobüsü durdurdu.
Yapılan aramada, İran uyruklu N.M'nin (27) oturduğu yolcu koltuğunun üst bagaj kısmında, çay paketinin içine gizlenmiş 513 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheli kadın, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
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